Dopo Soulé, un altro rinforzo offensivo per De Rossi: la Roma annuncia il suo bomber e punta alla Champions

Dopo l'acquisto di Moise Kean, e in attesa di capire il futuro di Nzola, sembra che il mercato della Fiorentina non si stia concentrando sul ruolo dell'attaccante. Altri gli obiettivi, in primis il centrocampo ma anche il portiere, per una squadra in fase di totale (o quasi) rivoluzione.

La Roma annuncia il bomber

Intanto c'è chi il bomber l'ha preso. Proprio in questi minuti la Roma ha ufficializzato l'acquisto di Artem Dovbyk, autore nella scorsa stagione di ben 24 gol in 36 presenze con la maglia del Girona (capocannoniere della Liga). Titolo definitivo per l'attaccante ucraino, che si aggiunge a Soulé a rinforzare il reparto offensivo di una Roma che vuole a tutti i costi tornare in Champions.