La richiesta di Ranieri: "Meglio andare in campo". Risultati eccezionali richiedono circostanze eccezionali

La Fiorentina era già in campo ieri, il giorno dopo la partita contro il Torino. Una seduta di allenamento speciale perché, stando alle parole di Palladino, è stata la squadra a suggerire al tecnico di potersi comunque allenare, per non perdere il ritmo.

Richiesta del capitano

Una richiesta partita dalla bocca del capitano della squadra che domenica era Ranieri, si legge su La Nazione, ma che è stata appoggiata e condivisa immediatamente da tutto il gruppo.

“Risultati eccezionali richiedono circostanze eccezionali”

“Risultati eccezionali richiedono circostanze eccezionali” spiega sul quotidiano citato Stefano Tavoletti, mental coach per squadre professioniste e consulente di giocatori e allenatori. E poi: “I ragazzi non hanno avvertito il classico sacrificio del lunedi, perché vedono già oltre”.