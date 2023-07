Reazione a catena Igor: Martinez Quarta verso la permanenza alla Fiorentina

Una vera e propria reazione a catena, quella che potrebbe scatenare la cessione di Igor al Brighton. Intanto sono circa 15 i milioni che entrano nelle casse della Fiorentina da reinvestire subito nel mercato estivo, con i dirigenti viola che accelereranno la ricerca per un centrale di difesa da regalare a Italiano.

Con la partenza del brasiliano, molto più sicuro della permanenza alla Fiorentina Lucas Martinez Quarta, reduce da una stagione tra alti e bassi e non convinto del minutaggio alternato concessogli dall'allenatore viola. Tuttavia per lui non sono arrivate offerte, nonostante piaccia in Spagna a squadre come Real Betis e Valencia. La Fiorentina lo valuta come Igor: tra gli 11 e i 12 milioni di euro. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.