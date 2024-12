Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha parlato a Lady Radio: “Ne ho sentite dire di ogni su Terracciano. Credo che Palladino gli abbia voluto dare una gratificazione, ma non è stato ripagato. Io non l'avrei fatto, la Coppa Italia è un trofeo importante e avrei schierato De Gea al pari degli altri titolari. Detto questo, calma coi giudizi: siamo usciti da una competizione ma la Fiorentina resta la squadra che con una partita in meno è terza in classifica”.

“Sottil può fare meglio, Martinez Quarta a centrocampo non può giocare”

Su Sottil: “Con l'Empoli non è andato male, ma per me lui può fare molto meglio di così. Il gol del 2-1 non l'avrebbe mai fatto se non ci fosse stata la deviazione di Gosens. Martinez Quarta? Non esiste che giochi a centrocampo, non può avere i movimenti giusti. Piuttosto può fare l'attaccante se c'è bisogno di fare un gol nel finale di partita ma centrocampisti si nasce, non si diventa".

“Colpani ha classe, io ci credo ancora”

Su Colpani: “Ha corsa e classe, io credo ancora in lui anche se finora sicuramente ha deluso. Spero che Palladino non lo bocci e continui a puntare su di lui. Kean? Non sarà un certo un rigore sbagliato a farmi ricredere su di lui. Con l'Empoli è stato un incidente di percorso, la Fiorentina tornerà in campo domenica e vincerà contro il Cagliari”.