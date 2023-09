Il calciatore della Fiorentina Riccardo Sottil è recentemente intervenuto a Radio Bruno Toscana, con parole stimolanti e mature, anche ritrattando la scorsa annata: “Siamo un gruppo più forte e più consapevole, perché perdere due finali non è solo da approcciare come un fallimento, ti aiuta a crescere. Ora siamo tranquilli, aspettiamo il tempo necessario per mostrare al meglio le nostre qualità”.

In particolare, è da sottolineare il discorso sugli obiettivi della stagione corrente: “Lo step da fare è competere con quelle famose sette-otto squadre. Per crescere e arrivare alla grande Europa, non vedo altre soluzioni se non vincere contro queste avversarie e arrivare più in alto di loro”. Un raro messaggio chiaro e diretto, che indica anche le volontà della Fiorentina in campionato in un momento dove di classifica e di obiettivi non se ne parla esplicitamente.

Adesso, occorre lo step successivo: tradurre queste belle parole sul campo. Come ammesso da Sottil stesso, insieme a Italiano c'è molto lavoro sul tema gol. Non manca la consapevolezza di dover cominciare a essere incisivo, così come la possibilità di disporre di ottimi mezzi tecnici. La speranza è che il numero 7 viola impari la lingua della concretezza anche con la palla tra i piedi, per poter concludere le azioni da lui create e per aumentare a dismisura l'utilità del suo contributo, a oggi fortemente limitata.