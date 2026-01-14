Nicolussi Caviglia al Cagliari? Intanto il club sardo spinge forte per un altro centrocampista
In questi giorni si sono alzate le percentuali per la partenza di Hans Nicolussi Caviglia, calciatore arrivato in estate alla Fiorentina ma che sembra non riuscire proprio a imporsi nello scacchiere di Vanoli. Tra le squadre maggiormente interessate c'era il Cagliari, che però intanto si è mosso anche su altri obiettivi.
Il Cagliari spinge per Anjorin
Secondo Gianluca Di Marzio, infatti, il club sardo starebbe spingendo per Tino Anjorin, centrocampista classe 2004 passato in estate dall'Empoli al Torino ma già in procinto di lasciare il Piemonte. Vedremo se questa operazione precluderà il passaggio di Nicolussi Caviglia alla corte di Pisacane, oppure se il Cagliari tenterà un doppio colpo a centrocampo.
💬 Commenti