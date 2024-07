E' stato il titolare vero e proprio della Fiorentina Primavera, visto il saliscendi di Martinelli, e campione in Coppa Italia nella passata stagione: Laerte Tognetti ha lasciato nelle ore scorse la squadra viola per andare in prestito al Foligno.

Per il classe 2005 viola ora un'avventura in Serie D per approcciare il mondo dei professionisti.