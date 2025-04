UFFICIALE: Resi noti giorni e orari della 34esima e 35esima giornata di Serie A. Contro l'Empoli la classica gara della domenica, contro la Roma...

La Lega Serie A ha pubblicato gli orari delle partite valide per la 34esima e 35esima giornata, ecco quando giocherà la squadra viola.

La Fiorentina affronterà prima l'Empoli in casa e poi la Roma in trasferta, in una gara che potrebbe essere decisiva per la qualificazione alle coppe europee. Il derby toscano andrà in scena domenica 27 aprile alle 15:00 e sarà trasmesso unicamente su Dazn. La partita contro i giallorossi, visibile sia su Dazn che su Sky, invece si giocherà domenica 4 maggio alle 18:00, in mezzo alla doppia sfida di Conference League contro il Betis.