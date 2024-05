Anche il Franchi sarà sold out con i maxischermi per la visione di Olympiakos. Adesso è tutto pronto, ci siamo

Attraverso i propri canali, la Fiorentina ha informato che l'Artemio Franchi sarà sold out mercoledì sera in occasione della finale di Conference League Olympiakos-Fiorentina. Saranno quasi 30mila i tifosi viola che riempiranno l'impianto di Campo di Marte per vedere l'atto finale della Conference League.

Le ultimissime disponibilità rimangono visibili sulla biglietteria online della Fiorentina, ma il Franchi sarà stracolmo. Ci siamo, adesso è davvero tutto pronto.