VIDEO FN - La Fiorentina in partenza da Peretola alla volta di Atene. Sottil con il gruppo nonostante l'infortunio. Castrovilli, invece...

Da poco arrivata all'aeroporto di Peretola la Fiorentina per imbarcarsi sul volo verso Atene, dove mercoledì sera la squadra viola scenderà in campo per la finale di Conference League.

Insieme ai compagni presente Riccardo Sottil, che non potrà però prendere parte alla gara a causa dell'infortunio alla spalla. Assente, invece, Gaetano Castrovilli, che non è stato inserito nella lista UEFA. Assente anche il dg Alessandro Ferrari, che dovrebbe raggiungere la Grecia nelle prossime ore.

Questo il video realizzato da Fiorentinanews.com: