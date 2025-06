La Conference League è competizione che è diventata un vero marchio distintivo della Fiorentina nelle ultime stagione: la squadra viola vi prenderà infatti parte per il quarto anno consecutivo. La prima gara ufficiale della stagione viola sarà proprio in Europa, il 21 agosto, nell’andata del playoff di Conference League, col campionato che invece prenderà il via non prima del 23 agosto.

I complicati e fitti sorteggi

La Fiorentina adesso attende di conoscere il proprio avversario, che uscirà da un’intricata e densa serie di turni preliminari e il cui nome si conoscerà il 4 agosto prossimo. Proprio martedì e mercoledì scorsi a Nyon è stato effettuato il sorteggio dei primi turni di qualificazione. Da sottolineare come gli irlandesi del Drogheda siano già stati estromessi dalla competizione causa conflitto di multiproprietà col Silkerborg, società danese che invece prenderà parte alla Conference. Di seguito l'esito dei sorteggi e relativi accoppiamenti di primo e secondo turno di qualificazione.



Percorso Campioni

FCI Levadia Tallinn (EST) / FC RFS (LVA) - FC Iberia 1999 Tbilisi (GEO) / Malmö FF (SWE)

FK Žalgiris (LTU) / Hamrun Spartans FC (MLT) - Shelbourne FC (IRL) / Linfield FC (NIR)

The New Saints FC (WAL) / KF Shkëndija (MKD) - FC Drita (KOS) / FC Differdange 03 (LUX)

NK Olimpija Ljubljana (SVN) / FC Kairat Almaty (KAZ) vs Fotbal Club FCSB (ROU) / Inter Club d'Escaldes (AND)

FC Noah (ARM) / FK Budućnost Podgorica (MNE) vs KuPS Kuopio (FIN) / FC Milsami Orhei (MDA)

PFC Ludogorets 1945 (BUL) / FC Dinamo-Minsk (BLR) - KF Egnatia (ALB) / Breidablik (ISL)



Percorso Principale

Dundee United FC (SCO) - FC UNA Strassen (LUX)

Larne FC (NIR) / FK Auda (LVA) - FC Sheriff Tiraspol (MDA) / FC Prishtina (KOS)

FC DAC 1904 Dunajská Streda (SVK) - FC Urartu (ARM) / FC Neman Grodno (BLR)*

FC Vaduz (LIE) - Dungannon Swifts FC (NIR)

Silkeborg IF (DEN) - KA Akureyri (ISL)

Rosenborg BK (NOR) - FK Banga (LTU)

Atlètic Club d'Escaldes (AND) / F91 Diddeleng (LUX) - FC Dinamo City (ALB)

FK Austria Wien (AUT) - Spaeri FC (GEO)

FC Ballkani (KOS) - Floriana FC (MLT) / Haverfordwest County AFC (WAL)

Viking FK (NOR) - FK Željezničar (BIH) / FC Koper (SVN)

AEK Athens FC (GRE) - PFC Levski Sofia (BUL) / Hapoel Beer-Sheva FC (ISR)

SS Tre Fiori FC (SMR) / FC Pyunik (ARM) - Győri ETO FC (HUN)*

Riga FC (LVA) - Racing FC Union Luxembourg (LUX) / FC Dila Gori (GEO)

Raków Częstochowa (POL) - MŠK Žilina (SVK)

Birkirkara FC (MLT) / FC Petrocub (MDA) - Sabah FC (AZE) / NK Celje (SVN)

FC Ararat-Armenia (ARM) - FC Universitatea Cluj (ROU)

NK Varaždin (CRO) vs CD Santa Clara (POR)

FK Kauno Žalgiris (LTU) / Penybont FC (WAL) vs Valur (ISL) / FC Flora Tallinn (EST)

Paksi FC (HUN) / CFR 1907 Cluj (ROU) vs NK Maribor (SVN)

KF Vllaznia (ALB) / BFC Daugavpils (LVA) vs FC Malisheva (KOS) / Víkingur Reykjavík (ISL)

Hammarby Fotboll (SWE) vs R. Charleroi SC (BEL)

FK Radnički 1923 (SRB) vs SJK Seinäjoki (FIN) / KÍ Klaksvík (FRO)

FK Novi Pazar (SRB) vs Jagiellonia Białystok (POL)

FC Polissya (UKR) vs FK Borac (BIH) / FC Santa Coloma (AND)

La Fiorita 1967 (SMR) / FC Vardar (MKD) vs FC Lausanne-Sport (SUI)

Havnar Bóltfelag (FRO) vs Brøndby IF (DEN)

FC Olexandriya (UKR) vs AEK Larnaca FC (CYP) / FK Partizan Beograd (SRB)

Hibernians FC (MLT) vs FC Spartak Trnava (SVK) / BK Häcken (SWE)

St. Patrick's Athletic (IRL) / FC Hegelmann (LTU) vs Nõmme Kalju FC (EST) / FK Partizani (ALB)

AIK Stockholm (SWE) vs FCB Magpies (GIB) / Paide Linnameeskond (EST)

FK Sarajevo (BIH) vs Universitatea Craiova (ROU)

Aris Limassol FC (CYP) vs Puskás Akadémia FC (HUN)

St Joseph's FC (GIB) / Cliftonville FC (NIR) vs Shamrock Rovers FC (IRL)

FC Shakhtar Donetsk (UKR) / Ilves Tampere (FIN) vs AZ Alkmaar (NED)

PFC Zire (AZE) vs HNK Hajduk Split (CRO)

PFC Arda Kardzhali 1924 (BUL) vs NSÍ Runavík (FRO) / HJK Helsinki (FIN)

Legia Warszawa (POL) / FC Aktobe (KAZ) vs AC Sparta Praha (CZE)

FC Zimbru Chisinau (MDA) vs FC Astana (KAZ)

FK Dečić (MNE) / FC Sileks (MKD) vs SK Rapid (AUT)

FC Torpedo-Belaz (BLR) / FK Rabotnicki (MKD) vs Maccabi Haifa FC (ISR)

Araz-Naxçıvan PFK (AZE) vs Aris Thessaloniki FC (GRE)

Omonoia FC (CYP) - FC Torpedo Kutaisi (GEO) / FC Ordabasy (KAZ)

PFC Cherno More (BUL) vs İstanbul Başakşehir FK (TUR)

FK Sutjeska-Nikšić (MNE) / FC Dynamo Brest (BLR) vs Beitar Jerusalem FC (ISR)

*La partecipazione dell'FC DAC 1904 Dunajská Streda (SVK) e del Győri ETO FC (HUN) è soggetta a procedimenti legali in corso.