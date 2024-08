Intervenuto a Radio Bruno, l'ex direttore sportivo della Fiorentina Carlos Freitas ha parlato sia di Amir Richardson, vicinissimo all'approdo in viola, ed in generale del mercato gigliato.

‘Ogni allenatore vuole avere chiarita la rosa il prima possibile, ma…’

“La Fiorentina ha scelto un tecnico interessante come Palladino che ha fatto bene al Monza; vero che ha perso Italiano che aveva fatto comunque un ottimo lavoro. Nel mercato per agire servono tanti soldi, o serve aspettare che le pedine si muovano e approfittare delle opportunità. La Fiorentina non può andare sul mercato col portafoglio di Man City o Psg, e deve attendere un po'. Qualsiasi allenatore ha voglia di avere la rosa ‘chiarita’ il prima possibile, ma i trasferimenti nell'ultima settimana di mercato sono sempre tanti. Le prime partite ogni tanto si soffre un po' per la mancanza di lavoro collettivo, ma questo vale quasi per tutti”.

‘Il potenziale di Richardson è indiscusso, può migliorare ancora molto’

“Richardson lo conosco dai tempi del Le Havre, ottima scuola, ha ottimo fisico, ha una corsa sciolta e gioca da interno di centrocampo. Può migliorarsi ancora tanto tatticamente nel calcio italiano. Il potenziale c'è, qualità indiscussa. È ideale come interno nel 4-3-3, può giocare anche in un centrocampo col rombo, nel 4-2-3-1 gioca nei due in mezzo, non è però il suo ruolo preferito. Posso immaginare oggi il clima della tifoseria viola, ma dico loro che è meglio festeggiare a fine maggio rispetto che a fine agosto, dando tempo alla società di scegliere sul mercato i calciatori che ritengono migliori, anzichè essere felici se un giocatore arriva subito”.