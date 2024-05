Il capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi, intervistato da Sky, ha parlato del passaggio in finale di Conference della squadra: “C'è grande unione altrimenti non avremmo mai potuto raggiungere due finali consecutive in Europa. Tutti pensano la stessa cosa e tutti sono parte del progetto. Con la Curva Fiesole ho un rapporto particolare perché eravamo insieme quando è successo quello che è successo sia a Davide (Astori ndr) che a Joe (Barone ndr)”.

E poi: “C'è euforia e tutto, ma c'è da giocarsela questa finale e l'anno scorso ci siamo già scottati. Avevamo grande voglia di vincere e andare avanti perché è giusto a questo punto portare via qualcosa, per noi e per la gente. Italiano? E' un mese che non parla perché è più agitato di noi. Lo stiamo facendo invecchiare ogni anno di dieci (ride ndr). E' giusto pensare a quello che dobbiamo fare”.

Infine: “Mi è bastato vedere gli occhi dei miei compagni, è da stamattina che c'è l'occhio giusto e una grande concentrazione. A Beltran do tanti consigli, ma non solo a lui, è giusto indirizzare chi è più giovane di te, ma sono tutti ragazzi stupendi”.