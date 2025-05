W. Sabatini: "Kean può giocare insieme a Retegui. Spalletti è un maestro nel mettere insieme giocatori di qualità"

Walter Sabatini, dirigente, ha parlato a Radio Sportiva in merito alla chiamata in Nazionale di Moise Kean e alla possibilità di vederlo titolare in coppia con Retegui. Queste le sue parole sul duo dei capocannonieri della Serie A:

“Per me Kean e Retegui possono giocare insieme in Nazionale: i grandi calciatori non sono mai incompatibili. Spalletti in questo Spalletti è un maestro. Se ci sono i giusti presupposti questa è una soluzione che si può provare. Di certo il CT è uno che durante la sua carriera non si è mai fatto problemi a mettere insieme in campo giocatori di qualità”.