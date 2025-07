Il duro scontro anagrafico che attende Edin Dzeko: Bundesliga alzata quando nasceva Camarda. Una splendida torre per attivare Kean e Gudmundsson

Sarà una Serie A per giovani(ssimi) ma anche per ‘vecchi’ la prossima, in un mix piuttosto vivace di vere e proprie ere geologiche: quella ad esempio che separata Edin Dzeko, il più esperto, e Francesco Camarda, il più giovane. La Gazzetta dello Sport parla proprio del bosniaco, immaginandolo come una splendida torre offensiva, utile ad attivare Kean e Gudmundsson, più che da centravantone di sfondamento.

Dzeko a marzo compirà 40 anni, una settimana prima dei 18 di Camarda, che nasceva più o meno quando il neo attaccante viola vinceva la sua prima Bundesliga al Wolfsburg (stagione 2008/09). In Serie A però i due ritroveranno anche Immobile, 35enne e Pio Esposito, 20 anni a breve, oltre ai vari De Bruyne e Modric, che è già entrato negli ‘anta’.