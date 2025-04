Il Cagliari perde una pedina di centrocampo: in diffida, è stato ammonito contro l'Inter e non ci sarà contro la Fiorentina

Notizie positive per la Fiorentina arrivano da Milano: Inter-Cagliari, infatti, si sta concludendo in questi minuti. I sardi, avversari della Fiorentina nella prossima giornata, perdono infatti una pedina del centrocampo.

Il lunedì di pasquetta, infatti, gli isolani accoglieranno la Fiorentina alle 15, ma Nicola non potrà contare su Alessandro Deiola. Il centrocampista classe 1995 era diffidato, ed è stato ammonito al 70simo della sfida contro l'Inter, per cui non sarà disponibile contro i viola.