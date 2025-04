I convocati della Fiorentina: ancora out Colpani e Gosens, non ci saranno domani al Franchi. Caprini torna in distinta dopo l'assenza a Milano

La Fiorentina ha diramato i convocati della gara di domani contro il Parma, in programma domani alle 15 al Franchi. Ancora fuori Gosens e Colpani, come preventivato, e quindi nessuna sorpresa negli uomini scelti da Palladino: riconferma per i 21 della sfida al Milan, con l'aggiunta di Caprini.

Ecco i 22 viola convocati per la gara contro il Parma:

1) ADLI Yacine

2) BELTRÁN Lucas

3) CATALDI Danilo

4) CAPRINI Maat Daniel

5) COMUZZO Pietro

6) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

7) DE GEA QUINTANA David (P)

8) FAGIOLI Niccolò

9) FOLORUNSHO IJEMUAN Michael

10) GUDMUNDSSON Albert

11) KEAN Bioty Moise

12) MANDRAGORA Rolando

13) MARÍ VILLAR Pablo

14) MARTINELLI Tommaso (P)

15) MORENO Matías Agustín

16) NDOUR Cher

17) PARISI Fabiano

18) PONGRAČIĆ Marin

19) RANIERI Luca

20) RICHARDSON Michael Amir Junior

21) TERRACCIANO Pietro (P)

22) ZANIOLO Nicolò