Guglielmo Trupo, speaker di Radio Bruno Parma, è intervenuto durante il PentaSport di Radio Bruno Firenze in vista della sfida di domani tra la Fiorentina e i crociati.

“Due squadre profondamente cambiate, il Parma è cresciuto molto dal punto di vista della personalità e gestione dei momenti, con Chivu c'è più equilibrio e più sostanza. Ancora i risultati arrivano a intermittenza, ma se si riuscisse a trovare continuità, significherebbe molto a livello di crescita della squadra: un po' ci aiuta il fatto che le nostre rivali non stanno performando a livello. Mai pensato che il Parma potesse salvarsi ‘in ciabatte’, anzi, Pecchia è stato esonerato anche troppo tardi, detto comunque che non era solo colpa sua: la squadra che aveva fra le mani era inadatta alla categoria e il suo calcio non si sposava con le caratteristiche dei giocatori”

“La partita contro l'Inter? Un secondo tempo ottimo a livello tecnico-tattico, spero di rivederla al Franchi. Siamo penalizzati dall'assenza dei nostri tifosi, io anche da giornalista sento il calore dei tifosi viola, mi immagino i giocatori: l'aspetto ambientale è importante, il Parma ha bisogno anche dei suoi tifosi"

“Ondrejka? Giocatore che ha di sicuro dei colpi, ma è ancora una promessa. Ha pescato il jolly contro l'Inter, ma non ha la qualità di un Man, nonostante un campionato pieno di ombre, tra cui anche un accostamento alla Fiorentina. Domani, comunque, Ondrejka penso che giochi titolare, vista l'assenza di Almqvist”