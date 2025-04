Hanno parlato Bala Keita, autore di una doppietta, e Daniele Galloppa, allenatore della Fiorentina Primavera, dopo la convincente vittoria per 5-0 dei suoi ragazzi rifilata all'Udinese. Queste le parole ai canali ufficiali viola.

Keita: “Contento perché dopo sei partite avevamo bisogno di questa vittoria. Contento anche per i due gol, per una soddisfazione personale e per la squadra: li dedico al mio amico Raffaele Cuomo”

Galloppa: “Vittoria che ci dà grande slancio e positività, avevamo bisogno dei tre punti per uscire da un periodo difficile, poi con un risultato così rotondo fa ancora più piacere. A livello mentale spero dia consapevolezza ai ragazzi, sappiamo bene che sabato è un'altra partita, oggi abbiamo incontrato un avversaro molto giovane, è stata una partita particolare ma ora pensiamo a Lecce”