Un Berrettini implacabile si concede il bis: Gaston battuto e il tennista tifoso viola trionfa anche a Kitzbuhel!

Una striscia di dieci vittorie di fila per il tennista tifoso della Fiorentina Matteo Berrettini, che si sbarazza in due set del francese Hugo Gaston col punteggio di 7-5/6-3 e vince il titolo ATP 250 di Kitzbuhel in Austria. Un'altra prestazione davvero eccellente del romano classe '96, che con questo successo rientra nei primi 40 giocatori del mondo, scavalcando il cinese Zhang.

Berrettini esulta per il punto che gli dà il doppio break nel secondo set

Nessun set perso in 10 partite di fila

Berrettini non perde un set dall'erba di Wimbledon, quando il 3 luglio scorso perse in 4 set contro il numero 1 del mondo Jannik Sinner. Da allora, dieci vittorie di fila per Matteo Berrettini, che vince il secondo titolo di fila dopo il successo in Svizzera di Gstaad la scorsa settimana.

Decimo successo in carriera per Berrettini

È il decimo titolo per Berrettini in carriera, il terzo in questa stagione alla quarta finale, dopo i successi di Marrakech e Gstaad. A Stoccarda invece il giocatore azzurro perse in 3 set contro l'inglese Draper. Complimenti Matteo!