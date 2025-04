Questo pomeriggio l’ex portiere della Fiorentina Marco Roccati, durante un collegamento con TMW Radio, ha detto la sua sulla corsa all’Europa che conta dopo le vittorie di ieri di Lazio e Fiorentina.

"La Lazio è in corsa, si giocherà un posto con Juventus e Roma, il Bologna credo faccia fatica perché ha fatto già una grande impresa e avrà la finale di Coppa Italia che porterà via energie anche mentali. Il Bologna avrà con la Juve avrà uno scontro che deciderà il quarto posto Champions. Ora ci sono partite ostiche, è bellissimo che sia tutto ancora molto aperto”.

“Adesso gioca bene, ed il calendario non è complicato”

Si è poi focalizzato sulla squadra di Raffaele Palladino: “La Fiorentina è stata in corsa praticamente tutto l'anno. Era partita benissimo, poi ha avuto qualche problema, ma non credo fosse solo una questione di infortuni ma di equilibri nel gruppo, poi ne è venuta fuori bene. Ora gioca un bel calcio, ha un buon calendario e vedremo dove potrà arrivare.

“La qualificazione in Champions League credo non sia da prendere in considerazione”

Ha anche aggiunto: “E’ una squadra solida, compatta ora. Bisogna tenerla in considerazione, ma non credo per la Champions. La Juventus, senza questa frenata a Parma, era la favorita e la corsa delle altre sarebbe già finita. La Juve è una delle squadre a livello internazionale più giovani e inesperte, nonostante abbia una grande qualità. Forse non è stata assemblata con equilibrio ma ha qualità, non per vincere lo Scudetto. Di sicuro per vincere contro il Parma lo era".