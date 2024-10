Pellegrini: "Bisogna essere uomini e guardarci negli occhi, prestazioni come questa non sono accettabili per noi"

A prendere la parola in casa Roma è il capitano Lorenzo Pellegrini a Dazn:

“Non conosco altra via d'uscita che non sia quella del lavoro, bisogna essere uomini e guardarci negli occhi per dirci la verità. Prestazioni come stasera non sono accettabili per noi, è un momento difficile da cui si esce solamente dando tutto. Nella partita di stasera non trovo nulla da cui poter ripartire. Serate così sono doppiamente difficili per me”.