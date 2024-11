Ranieri: "La Fiorentina è la nostra Nazionale. Campionato o Conference? Una scelta che non è da fare, giocare una finale..."

Il difensore della Fiorentina, Luca Ranieri, ha parlato sul Corriere Fiorentino della nuova 'colonia azzurra’ che si è venuta a creare all'interno della squadra.

“La Fiorentina è la nostra Nazionale”

“Fa piacere essere in tanti italiani - ha detto - dovrebbe sempre essere così nelle squadre. In azzurro però ci sono tanti giocatori forti, per il momento la nostra Nazionale è la Fiorentina. Non leggetela come una frase fatta, sono convinto che possiamo toglierci tante soddisfazioni perché siamo forti”.

“Champions traguardo straordinario”

Conference o puntare tutto sul campionato? Questo è uno degli interrogativi che si stanno ponendo i tifosi viola relativamente a questa stagione. Ma Ranieri ha una visione tutta sua dell'argomento: “Una scelta? Secondo me non c’è da farla. Perché giocare certe partite come una finale è sempre una gioia immensa. Quindi non molleremo nulla. Certo la Champions sarebbe un traguardo straordinario”.