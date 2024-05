Maggio: "Vorrei che Italiano rimanesse, è l'allenatore giusto per Firenze. Nzola favorito su Belotti per la finale"

Un ex della Fiorentina dei tempi della B e del ritorno in A, Christian Maggio a Rtv38 ha parlato del finale di stagione viola:

"Spero che Italiano rimanga a Firenze perché credo sia l'allenatore giusto per questa piazza e questa società. Sarebbe importante trovare nuovi stimoli, è vitale per un allenatore. Finale di Conference? Sicuramente sarà una partita tosta, perchè là sono molto focosi. La Fiorentina deve stare serena e tranquilla perchè le occasioni ci saranno e dovrà sfruttarle. Sono convinto che la squadra viola possa fare bene, il percorso in Conference lo dimostra. Mi auguro possa arrivare un traguardo così importante perchè in questi anni la società sta investendo molto.

Nzola o Belotti? Vedo Nzola leggermente superiore al momento, anche fisicamente. Credo che l'angolano possa dare qualcosina in più rispetto al Gallo perchè lo vedo in fiducia e in crescita anche sotto porta".