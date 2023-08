Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio Alberto Polverosi ha parlato a Lady Radio esprimendo varie considerazioni su molti temi legati alla Fiorentina, anche sulle esigenze in chiave mercato:

“Vedere Nzola e Beltran insieme sarebbe un gran bel punto di arrivo. L’argentino è arrivato in Italia con grande attesa e ora deve dimostrare il proprio valore. Certo che giocare con due attaccanti non è poco per una squadra già molto offensiva”.

Poi prosegue: “Biraghi ha sempre giocato tantissimo perchè la riserva era Terzic, ma ora c’è Parisi che è stato uno dei migliori con l’Italia Under 21 ed è un ottimo acquisto per la Fiorentina. Giovane e di prospettiva, avrà le sue chance fin da questa stagione. Con le tante gare che ci auguriamo la squadra viola giochi, troverà sicuramente spazio. Se oggi rigiocherà Biraghi, domenica mi aspetto Parisi. Il miglioramento nel ruolo è evidentissimo, rispetto a Terzic: Italiano potrà far giocare Parisi col Lecce a cuor leggero”.

E ancora: “Ricordiamoci poi di come i cinque cambi abbiano cambiato il calcio. Servono rose profonde e di buona qualità. Girano soldi intorno alla Conference e uscire al Playoff con la squadra rinnovata e rinforzata sarebbe tutt’altro che piacevole. La Fiorentina sa che le due col Rapid sono sfide fondamentali, soprattutto quella di stasera. La squadra viola però ha tante risorse”.

Ha poi concluso: “Manca un difensore alla Fiorentina e c’è da capire cosa accade con Amrabat, a quel punto anche un centrocampista se partisse il marocchino. Se restasse malvolentieri sarebbe un problema, se invece accettasse la permanenza potrebbe sia giocare con Arthur che sostituirlo ricoprendo quel ruolo. Il difensore però è la priorità assoluta. Di Mina non si hanno notizie per ora. Barak poi è rientrato ora e ci vorrà almeno un mese per rivederlo”.