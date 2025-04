L'allenatore e noto tifoso della Fiorentina Gianni Sartini ha parlato a Radio Bruno intervenendo sulla squadra viola di Raffaele Palladino. Queste le sue parole: "Le vittorie viola sono date da un'ottima condizione fisica e da un grande mercato di gennaio. Quando Palladino cambiò contro l'Inter trovò solidità difensiva, ma non qualità.

Adesso invece ha trovato anche un bel gioco con il centrocampo a tre. Cataldi e Fagioli danno ritmo alla manovra viola. Ora si vede in campo una Fiorentina più solida e convinta. Kean? Meglio che sbagli i gol che non crei proprio. Contro l'Atalanta la squadra viola è stata padrona per il campo tutta la partita. E in difesa si chiude molto bene. Grandi meriti a Palladino".