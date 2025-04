Al podcast Copa TS ha parlato Robin Gosens, intervenendo anche sulla passione del suo compagno di squadra Moise Kean per la musica e per il rap. Queste le sue parole: "Non penso che quello che sta facendo Moise sia imbarazzante, anzi penso che sia davvero bello. Mi piacciono che i giocatori non si definiscono solo attraverso il calcio ma che hanno anche altre passioni. Spesso siamo molto criticati e se fai anche altro questo viene visto negativamente perché sembra che non ti concentri sul tuo lavoro. Ma non è così. Mi piace molto quello che sta facendo Kean. E poi l'album è molto bello.

Così come è bello e sono contento di avere un allenatore giovane. Per noi è molto bello. Penso che Moise sia andato a chiedere a Palladino, se potessimo avere la serata libera per il giorno del rilascio del suo album e in diversi siamo andati. Era felice di festeggiare con i compagni di squadra".