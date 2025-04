Al podcast Copa TS ha parlato Robin Gosens, intervenendo tra le altre cose sul suo recente infortunio e sugli obiettivi della Fiorentina per questo finale di stagione: “La mia assenza contro l'Atalanta? Purtroppo ho preso una botta al ginocchio durante l'allenamento di rifinitura. Credevo migliorasse, mi sentivo meglio, poi però con l'allenatore abbiamo deciso che era meglio saltare una partita perché non ero al top la mattina di domenica. E' stato brutto non essere della partita, perché all'Atalanta conosco ancora tante persone e ho tanti amici”.

E sulla stagione viola: “Siamo lì, questa stagione può dire ancora tanto per noi. Puntiamo alla qualificazione alle coppe europee e perché no, alla finale di Conference. Siamo usciti da un periodo difficile, abbiamo perso tanti punti in modo sciocco. Ma adesso abbiamo cambiato modulo tornando alla difesa a 3 e ora giochiamo meglio. Anche dietro abbiamo difensori che giocano molto bene con la linea a tre. Champions? Un passo alla volta, ancora dobbiamo giocare contro Bologna, Milan e Roma, abbiamo tanti scontri diretti”.

E sulla Conference: “Credo che il Celje sia un avversario gestibile per noi. Vogliamo provare ad alzare al cielo un trofeo. E senza contare che vincendola saremmo qualificati per l'Europa League, che non è facile da raggiungere attraverso il campionato. Penso che la Conference sia un obiettivo realistico per noi”.