In un'intervista con Kicker, il terzino sinistro della Fiorentina Robin Gosens ha parlato del presente a Firenze e del passato a Berlino, intervenendo anche sul suo ritorno in Nazionale: “Non c'è stata una vera e propria scintilla a livello familiare tra Berlino e la mia famiglia. Abbiamo commesso l'errore per troppo tempo di paragonare tutto con l'Italia e con Bergamo. Se si confronta costantemente tutto con il luogo in cui ci si sentiva al 100% a casa, dove tutto era effettivamente perfetto, allora è difficile ambientarsi in una nuova città”.

E ancora: "Ma a Firenze mi sento come a casa. Torno a casa e guardo i volti sorridenti della mia famiglia. Il mio sogno più grande sarebbe quello di dare un titolo a questa città pazza per il calcio che è Firenze”.

E sul ritorno in Nazionale: “ Nagelsmann vede che sto giocando molto bene. Al momento gioco esterno e sto mettendo quanta più pressione possibile su di me per fare grandi prestazioni. Prima dell'ultima sosta mi ha chiamato e mi ha detto che purtroppo non aveva buone notizie per me. Mi ha assicurato che ovviamente non si tratta di una decisione definitiva, ma solo per questo marzo. Gli sono vicino e lui sta seguendo le mie prestazioni”.