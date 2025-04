Il Sunderland si fa vivo per Kouadio. Conferme sull’opzione inglese per il difensore della Fiorentina: i dettagli

Classe 2006 di chiare origini africane, il difensore della Fiorentina Eddy Kouadio, ieri in gol con la Primavera viola , è da anni un membro stabile delle giovanili gigliate. Il giocatore viola ha anche fatto il proprio debutto con la maglia dell’Italia, mettendo assieme 4 presenze tra Under 18 ed Under 19 negli scorsi anni. Il roccioso centrale di passaporto anche ivoriano è ora uno dei punti fermi della Primavera di Daniele Galloppa, fa parte della lista ‘B’ della Conference League della prima squadra ed è già stato convocato anche da Palladino. Sul giovane difensore, assistito dall’agenzia di Alessandro Moggi, è vivo l’interesse del Sunderland, come raccolto e confermato da Fiorentinanews.com

Un lungo contratto con la Fiorentina

Kouadio ha totalizzato 26 presenze stagionali da titolare, arricchite da due reti ed un assist, nell’annata finora positiva del gruppo viola. Difensore centrale di stazza, ha agito talvolta anche come terzino destro. A dispetto del fisico, non è un giocatore lento e possiede ancora ampi margini di miglioramento. Contratto fino al 30 giugno 2027 con la Fiorentina, il giocatore al momento è saldamente un patrimonio della società gigliata, ma il suo futuro è tutto da scrivere.

Il fascino del calcio inglese

Un aspetto importante sarà capire quanto sia eventualmente disposta a mettere sul piatto la società biancorossa, sia per prelevare il calciatore dalla Fiorentina che sul piano dell’ingaggio e del contratto per convincere ragazzo ed entourage. Il Sunderland è una società al momento in ascesa, in piena lotta per la promozione in Premier League dopo quasi 10 anni di assenza dalla massima serie inglese. Al momento Kouadio pare intenzionato a rimanere nell’orbita viola e a crescere con la Fiorentina, ma è anche vero che il fascino di un calcio come quello inglese, che regala ampio spazio e opportunità ai giovani giocatori, non lascia indifferenti.