La Primavera della Fiorentina non sta seminando solo per la prima squadra ma anche in ottica mercato e c'è un calciatore in particolare che è nel mirino di un club inglese, il Sunderland: si tratta di Eddy Kouadio, che secondo Africafoot è seguito molto da vicino dai Blackcats, impegnati nella rincorsa alla promozione in Premier League. Si parla addirittura di una volontà di portare il ragazzo in Inghilterra prima della fine della stagione. Offerta però ancora non arrivata alla Fiorentina, che l'ha talvolta anche aggregato alla prima squadra.