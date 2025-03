La sufficienza stiracchiata di Ndour nella beffa dell'Under 21: "Gli manca sempre il colpo del k.o."

Tra un match dell'Italia di Spalletti e l'altro, è scesa in campo anche l'Under 21 azzurra ieri, in amichevole contro l'Olanda: per la squadra di Nunziata è arrivata una sconfitta beffarda e immeritata per 2-1, con il viola Ndour che è rimasto in campo per oltre 80 minuti, senza incidere però. Il giudizio de La Gazzetta dello Sport è uno stiracchiato 6: “Aggressivo, gli manca sempre il colpo del k.o.”. Una prestazione simile a quelle viste a Firenze fin qui, con tanti tocchi sul pallone, molti anche di troppo, e la grossa presenza fisica in mezzo al campo.