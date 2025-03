E ora come lo trovi lo spazio per Adli e Folorunsho? Il rompicapo di Palladino per aumentare ancora i giri del tasso tecnico, senza sprecare Juve e Pana

Delle ultime due partite con Panathinaikos e Juventus, Raffaele Palladino farà certamente tesoro, soprattutto per gli uomini che sono scesi in campo e a cui ha dato più volte dimostrazione di voler offrire 'riconoscenza'. Gli ultimi undici però si avvicinano anche molto al meglio che la Fiorentina può schierare con l'attuale rosa. Il divertente rompicapo a cui sarà sottoposto però ora il tecnico riguarda il centrocampo perché la sosta restituirà Adli e Folorunsho tirati a lucido, non proprio due comprimari.

E se immaginare un tris tutto fantasia con il francese insieme a Cataldi e Fagioli andrebbe forse a cozzare con la filosofia del tecnico, l'ex napoletano rappresenta una carta spendibile in tanti modi e in grado di dare anche più fisicità di Mandragora. Nell'abbondanza solitamente gli allenatori ci sguazzano, per Palladino non è sempre stato così ma ora per il tecnico è arrivato il momento di salire uno step, pena lo spreco di una notevole dote tecnica che gli è stata messa a disposizione.