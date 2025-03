C'è la Juventus dietro al NO della Fiorentina al Napoli per Comuzzo

Sul quotidiano Il Mattino vengono pubblicate alcune indiscrezioni sulla trattativa, che non si è conclusa, tra Napoli e Fiorentina per Pietro Comuzzo.

I NO di Commisso

Il presidente viola, Rocco Commisso ha rifiutato per il difensore un’offerta da 30 milioni di euro in prima battuta e, successivamente, un’altra da 32 milioni con vari bonus e premi. 40 milioni questa era la sua richiesta per Comuzzo.

C'è la Juventus!

Una presa di posizione questa che, sempre per la fonte citata, nasconde l'impegno con qualche altro club, in particolare la solita Juventus, che sarebbe pronta a strappare alla Fiorentina ancora un altro dei suoi calciatori in estate.