Angeloni: "Al Viola Park vogliamo costruire i calciatori per la prima squadra. Comuzzo è la dimostrazione che stiamo lavorando nel modo giusto"

Il responsabile del settore giovanile della Fiorentina Valentino Angeloni ha parlato a Radio Serie A: “Al Viola Park nascono tantissime cose stupende, qui lavorano tutte le nostre squadre nel massimo del confort. Da qui si può vedere il Duomo, il legame con la città è indissolubile e i nostri tesserati lo percepiscono fin da piccoli. Il progetto Viola Park è partito con l'obiettivo di costruire giocatori per la prima squadra, e i risultati ci stanno dando ragione. Comuzzo ne è solo l'ultima dimostrazione, senza dimenticare i calciatori attualmente in prestito come Bianco".

Poi Angeloni ha aggiunto: “Abbiamo dei match analyst per ogni categoria, i ragazzi di tutte le giovanili hanno a disposizione dei video per rivedere le loro prestazioni e capire dove e come migliorare. Quando i ragazzi arrivano in prima squadra o nelle nazionali giovanili per noi è un grande risultato, il frutto del lavoro che facciamo quotidianamente. Devo ringraziare Ferrari, Pradè e Goretti che sono sempre molto attenti al lavoro dei giovani".