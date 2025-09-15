​​
header logo

E alla fine ritorna a farsi vedere anche Palladino...

Calabrone Viola /
Palladino Fiorentina
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Per diversi mesi, l'ex allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, non si è proprio visto negli stadi italiani. 

Ieri sera però, in occasione di Milan-Bologna, l'ex tecnico viola è spuntato a San Siro per seguire il match ma anche per fare pubbliche relazioni. 

Con Galliani

Si è confrontato a lungo, ad esempio, con l'amministratore delegato del Monza (in odore di ritorno al Milan), Adriano Galliani, che è stato anche colui che gli ha dato l'opportunità di guidare la prima squadra brianzoli e di affacciarsi nel calcio che conta (da allenatore). 

Una fine burrascosa

Il suo rapporto con la Fiorentina invece, si è chiuso in maniera burrascosa, con le sue dimissioni e un patto di riservatezza firmato con il club, a fine maggio scorso. 

Notizie correlate
💬 Commenti (3)