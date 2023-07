Paura per l'ex calciatore Massimo Mauro: ricoverato in ospedale dopo un infarto

Per l'ex calciatore e attuale opinionista e dirigente sportivo Massimo Mauro, sono ore molto delicate, dove si è anche pensato al peggio. Secondo quanto riportato dal portale di Tuttosport, durante una partita di padel a Lido di Catanzaro in mattinata è stato colpito da un infarto.

Mauro è stato immediatamente portato in ospedale in condizioni alquanto critiche, ma per fortuna dopo l'operazione di angioplastica è fuori pericolo di vita. “Sono seguito bene e coccolato, sono stati bravissimi in ospedale”, ha detto l'ex calciatore bianconero.