Il Cagliari vuole puntellare il suo centrocampo con un ex Fiorentina: è suo il nome in cima alla lista di Angelozzi

In attesa di capire quale sare il futuro di Caprile, Adopo e Piccoli, riscattati a fine campionato ma richiesti da molti club, a cui si somma l’arrivo dell’ex Brescia Gennaro Borrelli il Cagliari di Giulini adesso si è concentrato sul mercato in entrata, per garantire al neo tecnico Fabio Pisacante una rosa di livello. E il primo reparto in cui i rossoblu sembrano intenzionati ad investire è il centrocampo, con la dirigenza sarda che avrebbe messo nel mirino un ex giocatore della Fiorentina.

Il Cagliari punta tutto su un esubero di Napoli e Fiorentina

Come sottolineato quest’oggi dal Corriere dello Sport il nome in cima alla lista del direttore sportivo del Cagliari Angelozzi è quello di Michael Folorunsho. Il cartellino è di proprietà del Napoli, che lo considera un esubero, come d'altronde già nella passata stagione. L’anno scorso, infatti, l'ex Hellas Verona e Bari è andato in prestito alla Fiorentina, con cui ha disputato 14 partite in campionato e cinque in Conference League.

Folorunsho la prima scelta, ma ci sono anche le alternative

La società toscana ha deciso di non riscattarlo e così il classe 1996 è tornato alla base, in Campania, ma con le valigie già pronte. Secondo quanto riportato gli altri candidati a prendere il posto di Makoumbou, volato in Turchia, sono Tommaso Pobega del Bologna, Luca Mazzitelli del Como e Matteo Pessina del Monza.