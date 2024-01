A dieci milioni da Gudmundsson. Le richieste stringenti di pagamento del Genoa

La Fiorentina e Albert Gudmundsson sono ancora distanti. Quanto? Dieci milioni di euro. Eh sì, in termini di mercato la distanza si misura in euro, non in centimetri, metri o chilometri.

In sostanza, il club viola è arrivato ad offrire (purtroppo a poche ore dalla fine del mercato), venti milioni di euro, a fronte di una richiesta del Genoa di trenta.

I rossoblu hanno anche la necessità di incassare per rispettare l’indice di liquidità, ma in questo caso puntano in alto. E hanno anche richieste stringenti per il pagamento del cartellino: unica soluzione, niente reteizzazione. Insomma un trentello sull'unghia e via (più qualche bonus visto che ci siamo).

Probabilmente, viste le condizioni, e visto il tempo (poco) che manca alla fine del mercato, l'islandese è destinato a rimanere come un bel sogno. Però…