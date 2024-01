Un incontro cruciale

Si muovo le acque in casa Fiorentina, alle porte delle ultime 48 ore di mercato. Oggi pomeriggio c'è stato un incontro tra il ds Daniele Pradè e il procuratore Fali Ramadani, agente di Milenkovic e Italiano. Ma anche di Belotti, a tutti gli effetti obiettivo viola. Il club ha trovato l'accordo con la Roma: prestito oneroso fino al termine della stagione, manca solo l'intesa sull'ingaggio. Da capire, poi, se sarà necessaria la partenza di M'bala Nzola per accogliere l'attuale numero 11 giallorosso.

Il Cagliari bussa alla Fiorentina

A provarci con la Fiorentina è il Cagliari, intavolando addirittura un doppio colpo. Yerry Mina è molto vicino a vestire la maglia rossoblù; il suo agente si trova in terra sarda dal pomeriggio e sta tentando di chiudere la trattativa. Al club isolano piace tanto anche il trequartista Antonin Barak, sul quale ancora non ci sono state accelerate.

L'ultima ipotesi esterno

Giovanni Reyna è l'ultimo nome fatto per la ricerca dell'esterno tanto richiesto da Italiano. Il classe 2002 di proprietà del Borussia Dortmund è effettivamente accessibile, soprattutto adesso che l'Olympique Marsiglia non è più interessato. Ma c'è il forte interesse del Nottingham Forest e, soprattutto, rimane da capire se la Fiorentina si spingerà fino a un tentativo concreto. E il tempo stringe.

Si muovono anche i giovani

C'è movimento anche per i ragazzi più giovani. La Viola ha ufficializzato il suo secondo acquisto della sessione invernale, un altro terzino: il classe 2006 Luis Balbo sarà a disposizione di Galloppa, in Primavera. Christian Dalle Mura, invece, raggiunge la colonia viola della Ternana in cerca di minutaggio. Probabile partenza in prestito anche per Lorenzo Amatucci, con più opzioni: Catanzaro, Pisa, ma anche l'esperienza in Olanda (su di lui il Fortuna Sittard).