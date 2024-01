ESCLUSIVA - Momenti decisivi per il mercato della Fiorentina. Incontro in corso tra Pradè e Ramadani

Sono momenti caldissimi per il mercato della Fiorentina. Con Belotti che ha aperto alla Viola, Yerry Mina direzione Cagliari e l'ipotesi Giovanni Reyna, gli affari in queste ore non sono mancati. E presto arriveranno ulteriori novità.

Incontro importantissimo per il mercato

Secondo quanto appreso dalla redazione di Fiorentinanews.com, infatti, è in corso un incontro tra il celebre procuratore Fali Ramadani (agente, per altro, dell'allenatore Vincenzo Italiano e del difensore Nikola Milenkovic) e il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè. I due si sono ritrovati poco fa in un noto hotel del centro di Firenze.