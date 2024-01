Belotti alla Fiorentina: si può fare. Ok del giocatore per il prestito, ma l'operazione è legata anche a Nzola. La situazione

Belotti può arrivare a Firenze…

La Fiorentina lavora per portare l'attaccante Andrea Belotti a Firenze. L'affare si può fare, in quanto il giocatore ha dato l'ok per un trasferimento in prestito oneroso. Niccolò Ceccarini parla di un accordo già trovato con la Roma per la formula, mentre si cerca l'intesa definitiva anche sull'ingaggio.

…ma Nzola è ancora decisivo

Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, tuttavia, il possibile arrivo di Belotti è ancora vincolato a un'eventuale uscita di M'bala Nzola. Se l'angolano partirà, allora l'attaccante italiano potrà vestire la maglia viola.