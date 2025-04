Doppio ex di Fiorentina-Parma, l'ex calciatore Marco Marchionni ha parlato a ParmaLive in vista della gara di domenica al Franchi: "Mi auguro innanzitutto che sia una bella partita. Poi, è normale che per il Parma sarà dura affrontare una Fiorentina che sta dimostrando di saper giocare a calcio, di far risultati importanti, però tutte le partite del calcio di oggi si giocano e non c'è nulla di scontato. Il Parma dovrà fare una partita come quella contro l'Inter per cercare di portare a casa quelli che sono punti importanti".

“Con la Fiorentina ho vissuto anni ad alto livello”

Poi ha aggiunto: "Sono due società a cui sono veramente legato. Parma mi ha accolto da bambino e mi ha fatto crescere. Poi son tornato anni dopo e lì mi sento sempre a casa. Alla Fiorentina son stati anni belli da giocatore, dove riuscimmo con Prandelli a fare una Champions League ad alto livello. Sono due realtà che mi fa piacere ricordare e spero per entrambe che possano raggiungere tutti gli obiettivi che si sono prefissate".