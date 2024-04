Il pomeriggio di Serie A ha rischiato di raccontare un altro brutto momento durante Udinese-Roma, quando il difensore giallorosso Evan Ndicka si è accasciato a terra per un dolore al petto. Soccorso e portato in ospedale, l'ivoriano ha poi risposto bene alle cure, come testimoniato dalla stessa Roma ma resterà ancora in osservazione per capire la natura del suo problema.