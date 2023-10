L'Italia U21 batte la Norvegia senza troppi problemi grazie a Baldanzi e Esposito. Solo uno scampolo di partita per Kayode

Da poco terminata la sfida tra Italia e Norvegia U21 a Bolzano, gara valida per le qualificazioni al prossimo Europeo di categoria. Gli azzurrini di Nunziata hanno battuto i parietà grazie ai gol di Baldanzi ed Esposito, aggiudicandosi così tre punti che portano la squadra al secondo posto nel girone A a parimerito con la Lituania (2 partite in più) a 7 punti.

Per quanto riguarda i giocatori della Fiorentina, pochi minuti in campo per Kayode entrato all'87' al posto di Zanotti. Solo panchina per Bianco.