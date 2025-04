Colpani ancora alla Fiorentina? La possibilità c'è...cambiando i termini dell'accordo

Andrea Colpani lascerà la Fiorentina e tornerà al Monza a fine stagione? Ancora non è detta l'ultima parola in merito.

Niente riscatto

La situazione è più intricata di quello che sembri. Il club viola può vantare un diritto di riscatto per il suo cartellino fissato a 12 milioni di euro e questo non verrà esercitato.

Un altro prestito?

Ma, secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, è possibile che si possano rivedere i termini dell'accordo, arrivando ad un altro prestito magari, a cifre più basse rispetto all'attuale (è stato pagato 4 milioni di euro).

La percentuale che Colpani resti a Monza in Serie B è bassa, per non dire nulla.