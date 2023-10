Come sottolinea La Nazione, domani il Consiglio comunale di Firenze sarà chiamato a votare il via libero definitivo alla variazione di bilancio che autorizza lo stanziamento di 10 milioni di euro (in 2 anni) per la riqualificazione dello stadio di rugby Padovani, che in futuro potrebbe ospitare concerti minori e le partite della Fiorentina.

Tra le anticipazione c'è il no di Italia Viva alla manovra, mentre il centrodestra compatto ieri ha chiesto alla maggioranza di sospendere la discussione in aula dell’atto: “Proporremo la questione” fanno sapere Fdi, Lega e Centro, quindi il rinvio della votazione sul potenziamento dell’impianto. “Abbiamo fatto presente come lo stanziamento di 10 milioni per lo stadio manca del livello minimo di progettazione con il quale viene definito il quadro economico dell’intervento: altrimenti chi dice che la congruità del finanziamento sia di 10 milioni?”.

E ancora: “L’intervento non è stato inserito all’interno del Documento unico di programmazione, atto fondamentale da cui discendono gli investimenti da effettuare. Senza dimenticare che il consiglio di Quartiere 2, interessato dall’intervento, non risulta avere espresso alcun parere in merito. Nessuna commissione competente ha fatto un approfondimento sulle reali e urgenti necessità di riqualificazione del Padovani, anche attraverso l’audizione dei vertici della società di rugby che lo ha in concessione”.