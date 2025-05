Il difensore viola Pietro Comuzzo, fresco di rinnovo con la Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali rispondendo a tante domande dopo la firma fino al 2029 con la società gigliata.

‘Felicissimo per il rinnovo, Firenze mi ha dato tanto’

“Sono felicissimo di aver rinnovato con la Fiorentina e ringrazio la società per la fiducia che mi hanno dato. Il rinnovo è importante, è stata una stagione in cui ho iniziato a giocare di più, è un riconoscimento ma mi deve spronare a fare ancora meglio. Il rapporto con Commisso è speciale, si interessa a tutti noi. Un aneddoto: fu il primo a venirmi a stringere la mamma quando è venuta a mancare mia mamma. Il legame con Firenze è importantissimo, la società mi ha sempre aiutato anche nei momenti difficili, la città mi ha dato tanto e mi ha accolto fin da bambino, mi sta facendo crescere, ha aiutato la mia scelta. Il rapporto con la tifoseria? Sono un ragazzo normale, mi fa piacere scambiare qualche parola coi tifosi e renderli felici anche con un piccolo gesto”.

‘Vincere qualcosa con la Fiorentina sarebbe incredibile’

“Obiettivi a lungo termine difficilmente me li pongo, voglio allenarmi ogni giorno e poi valutare di conseguenza. Vincere qualcosa con questa maglia sarebbe un'emozione incredibile. Giocare a 4 e a 3 mi ha aiutato tanto a migliorare, più cose sai fare meglio è. Essere concentrato e sbagliare meno possibile è il mio punto di forza, cerco sempre di essere rognoso e mettere pressione all'avversario. Gli errori aiutano tantissimo ad imparare e credo che un ragazzo come me debba prenderli per capire come migliorare e non commetterli più. Il gol? Ho avuto qualche occasione e non sono ancora riuscito a sbloccarmi, ci lavorerò”.

“Non mi aspettavo la chiamata dell'Italia, poi ci avevo fatto un pensiero e ora cercherò di tornarci e se possibile giocare. Il rapporto coi compagni è importante, cerco di imparare da De Gea o Gosens che hanno giocato a certi livelli. Sono sempre stato aiutato nella mia crescita e spronato a fare sempre meglio. ‘Soldato’, ‘Mastino’, i miei soprannomi mi piacciono e sono felice che piacciano anche ai tifosi".