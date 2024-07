La Gazzetta dello Sport: Dallinga, la Fiorentina vuole il gol formato XL

Una pagina dedicata alla Fiorentina stamani su La Gazzetta dello Sport.

Pagina 15

Ad aprire il tutto c'è: “La sfida dei giganti”. Ovvero: “Dallinga o Lucca la Fiorentina vuole il gol formato XL”. Sommario: “Palladino, dopo Kean, cerca una torre: per l'olandese, il Tolosa chiede 25 milioni. Ne servono 15 per l'Italiano”.

Via in 7 ma i soldi…

In taglio basso invece leggiamo: “Da Arthur a Bonaventura: Via in 7, ma niente soldi”. Sottotitolo: “Tra mancati riscatti e svincoli contrattuali, la Fiorentina perde i giocatori senza incassare nulla. Centrocampo da rifare”.