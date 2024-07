Il secondo centravanti per completare il piano offensivo della Fiorentina

Moise Kean è atteso entro la fine della settimana ma, per completare il piano offensivo della Fiorentina serve un altro centravanti.

Obiettivo principale

L'obiettivo principale in questo senso è chiaro: Lorenzo Lucca dell'Udinese. Un affare che per il momento però è in stand by, perché le richieste del club friulano non sono basse, almeno per le casse viola (16 milioni di euro circa) e perché resta anche un M'Bala Nzola per il quale va trovata una sistemazione.

Uno dei prototipi di centravanti

Con i suoi 201 centimetri d’altezza, Lucca è uno dei prototipi del centravanti ideale nel pensiero dell'allenatore, Raffaele Palladino, sulla scia di quanto si è già visto a Monza con Milan Djuric.